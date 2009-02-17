Українці «бажають» економити, бо їх лякають політики?

Заяви політиків і експертів про катастрофічну економічну ситуацію в країні розпалюють істерію і посилюють депресію в суспільстві.

До такого висновку дійшли експерти Інституту Горшеніна на основі свого моніторингу всіх видів ЗМІ і щоденного аналізу одержаної інформації.

Як повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна, експерт інституту Володимир ЗАСТАВА зазначив, що впродовж останнього місяця експерти інституту виділили тенденцію, що чітко позначилася: певні політичні сили і економічні експерти постійно заявляють про прийдешній економічний колапс, продовольчий дефіцит і навіть про майбутній голод навесні 2009 року.

Такі висловлювання, на думку В.ЗАСТАВИ, сприяють деструктивному настрою українців. «Вони розпалюють істерію і посилюють депресію в суспільстві. Автори подібних заяв – злочинці», - вважає експерт Інституту Горшеніна.

За його словами, істерія у ЗМІ з приводу прийдешнього колапсу прямо екстраполюється на очікування людей, які і без того мають тенденцію до погіршення.

Це підтверджують і результати дослідницьких програм Інституту Горшеніна «Пульс кризи». Зокрема, зіставляючи дані хвильових досліджень за жовтень, листопад і грудень 2008 року, експерти інституту дійшли висновку, що українці стали економити навіть на найнеобхіднішому. Так, сьогодні 59,2% громадян економлять на продуктах харчуння, 43,4% - на одязі, а 17,7% - на ліках.

Також, згідно з дослідженнями, збільшилася кількість людей, які вже роблять і планують робити продуктові запаси – з 22% до майже 30%.

«На жаль, певні політичні сили використовують ці тенденції як політичне питання. Своїми гучними заявами у ЗМІ про майбутній дефолт, який відкине нашу країну на 15-20 років назад, про економічний колапс навесні-літом 2009-го і про майбутній голод вони посилюють і без того негативні очікування людей. Невизначеність у завтрашньому дні, що підігрівається деструктивними заявами, викликає у людей бажання економити навіть на найнеобхіднішому. Такі негативні прогнози і безвідповідальні заяви є нічим іншим як злочином проти свого народу», - вважає В.ЗАСТАВА.