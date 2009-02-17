Кого б українці відправили у відставку (опитування)

Більшість українців вважають, що Віктор ЮЩЕНКО мав би подати у відставку з поста Президента України. Про це свідчать, передані в УНІАН, дані всеукраїнського опитування громадської думки, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Зокрема, 70,9% опитаних відповіли, що на заклик деяких політиків піти у відставку з поста Президента, В.ЮЩЕНКУ правильніше було б зробити це, лише 19,3% українців вважають, що чинний глава держави має залишитись на своїй посаді, 9,8% не змогли дати відповіді на це запитання.

Водночас, оголошення імпічменту Президенту України підтримують 56,6% опитаних, 26.9% висловились проти такого зміщення В.ЮЩЕНКА з його посади, 16,5% не змогли дати відповіді на це запитання.

Думки українців щодо відставки прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО розділились. Так 45,2 % вважають, що Ю.ТИМОШЕНКО має залишитись на своїй посаді,

43,1% думають, що прем’єру правильніше було б залишити посаду, 11,7% не змогли дати відповіді на це запитання.

Якби українцям дозволили обирати, хто мав би піти у відставку зі свого поста – Ю.ТИМОШЕНКО або В.ЮЩЕНКО, більшість би віддала перевагу відставці Президента - 57,0 %, проти 16,4 %, які віддали перевагу тому, щоб у відставку пішла Ю.ТИМОШЕНКО. 26,6 % не змогли дати відповіді на це запитання.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки з 29 січня по 5 лютого 2009 року. Методом інтерв`ю опитано 1642 респонденти, що проживають в усіх областях України, у Криму та у Києві за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років. В досліджені був застосований квотний відбір респондентів на останньому етапі.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,7% для показників близьких до 50%, 3,2% - для показників близьких до 25%, 2,2% - для показників близьких до 10%, 1,6% - для показників близьких до 5%.