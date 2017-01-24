Україна може контратакувати: Порошенко заявив, що Київ в змозі відповісти на кібератаки Росії

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Україна здатна відповісти на кібератаки з боку Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на спільній прес-конференції з президентом Фінляндської Республіки Саулі Нііністьо сьогодні в Гельсінкі.

«Росія здійснює кібератаки не тільки проти України, і це було підтверджено. У нас є дуже сильний кіберпідрозділ, і тому Україна може контратакувати. Але Україна - не єдина мета кібератак: всі європейські країни і Сполучені Штати - об'єкти кібератак, і це елемент гібридної війни», - заявив він.

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Також президент України вважає, що світова спільнота має сформувати нову структуру глобальної безпеки.

«Ми повинні бути готові до таких викликів з боку РФ, тому що після незаконної анексії Криму вся світова безпека змінилася, тому що вона базувалася на Статуті ООН, а один з членів ООН порушує ці закони. Тому ми повинні придумати нову структуру глобальної безпеки, нові принципи глобальної безпеки», - додав він.

Як повідомляв УНІАН раніше, в кінці минулого року президент України Петро Порошенко заявляв, що протягом двох місяців зафіксовано близько 6,5 тисяч спланованих кібератак на сайти відомств та державних інформаційних ресурсів.

«Ми маємо справу з глобальним безпековим викликом, який Росія кидає всій євроатлантичній спільноті», - заявляв президент.

Пізніше в Давосі Порошенко заявив, що кібератаки є частиною гібридної війни РФ. Президент наголосив, що у світі спостерігаються великі проблеми з глобальною безпекою через двох лідерів – президента Сирії Башара Асада та президента РФ Володимира Путіна.

«Тут, у Давосі, ми мали цікаву тему для обговорення щодо відповідального лідерства. Думаю, що через двох безвідповідальних лідерів – Ассада та Путіна, ми маємо великі проблеми з глобальною безпекою», - підкреслив Петро Порошенко.