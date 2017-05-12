"Залишу без відповіді": Пєсков відмовився коментувати заклик Трампа до України і РФ "творити мир"

Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков відмовився коментувати публікацію в Twitter президента США Дональда Трампа з фотографіями глав зовнішньополітичних відомств України і Росії і закликом «творити мир».

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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, Пєсков сказав журналістам: «Залишу без відповіді», відповідаючи на прохання прокоментувати публікацію в Twitter Трампа.

Як повідомляв УНІАН, Трамп закликав РФ і Україну домагатися миру. «В один день я провів зустрічі з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим і міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. Давайте домагатися миру», - написав він у Twitter.

10 травня Трамп прийняв у Білому домі Клімкіна. Перед цим відбулася зустріч керівника українського зовнішньополітичного відомства з віце-президентом США Майклом Пенсом.

За підсумками цих зустрічей у Білому домі заявили, що Трамп бажає співпрацювати з українською владою з питання врегулювання конфлікту на Донбасі мирним шляхом.

Того ж дня до США з візитом прибув Лавров. У Держдепартаменті США за підсумками зустрічі держсекретаря США Рекса Тіллерсона з Лавровим заявили, що санкції проти РФ залишаються в силі. У заяві Білого дому за підсумками зустрічі Трампа з Лавровим говорилося, що Росія відповідальна за повне виконання Мінських угод.