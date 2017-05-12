Україна веде переговори ще з 27 країнами про безвізовий режим - Клімкін

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявляє, що Україна зараз веде переговори ще з 27 країнами про запровадження безвізового режиму для громадян України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу у Києві.

"У нас з'являються можливості для відкритості, для всіх українців подорожувати світом. Наразі у нас є 52 країни, з якими діє безвізовий режим. Після того, як для нас відкриється вся Шенгенська зона, до нас приєднаються 26 країн Європейського Союзу і ще чотири країни", - повідомив Клімкін.

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"Ми ведемо зараз переговори ще з 27 країнами щодо безвізового режиму, з 11 країнами ведемо переговори щодо спрощення і маємо плани про відкриття саме вже найближчими тижнями і місяцями ще ряду переговорів", - зауважив міністр.

"Таким чином, маємо шанс в самому найближчому майбутньому відкрити більш ніж 100 країн для українців. Ми навіть колись займалися арифметикою і підрахували, що ми десь будемо серед перших 40 країн в індексі відкритості, коли ми отримаємо безвізовий режим з Європейським Союзом", - сказав Клімкін.