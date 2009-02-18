У Москві заявили Києву, що добре знають образну мову Черномирдіна
08:12, 18 лютого 2009Політика
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Свідоме нагнітання напруженості?
|Віктор Черномирдин
Про це заявило джерело в МЗС РФ, пише Українська правда.
"Усе це сумний факт. Можна тільки пошкодувати, що даний крок Києва спрямований на свідоме нагнітання напруженості та емоцій в україно-російських відносинах", - заявило джерело.
"Ми знаємо, про що говорить Віктор Степанович Черномирдін, і ми, та й не тільки ми, знаємо образність його мови. І бажання створити проблему з усього цього є спробою викликати ворожість до представників Росії в Україні", - підкреслив співрозмовник агентства.
Як відомо, раніше МЗС попередив Черномирдіна про можливе оголошення його персоною нон грата.
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