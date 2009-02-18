У Москві заявили Києву, що добре знають образну мову Черномирдіна

У МЗС Росії називають сумним фактом демарш українського зовнішньополітичного відомства у відношенні посла РФ в Україні Віктора Черномирдіна.

Про це заявило джерело в МЗС РФ, пише Українська правда.

"Усе це сумний факт. Можна тільки пошкодувати, що даний крок Києва спрямований на свідоме нагнітання напруженості та емоцій в україно-російських відносинах", - заявило джерело.

"Ми знаємо, про що говорить Віктор Степанович Черномирдін, і ми, та й не тільки ми, знаємо образність його мови. І бажання створити проблему з усього цього є спробою викликати ворожість до представників Росії в Україні", - підкреслив співрозмовник агентства.

Як відомо, раніше МЗС попередив Черномирдіна про можливе оголошення його персоною нон грата.