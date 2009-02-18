Тимошенко святкує перемогу над Ющенком

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає перемогою уряду рішення Конституційного Суду про відмову в розгляді справи за поданням Президента України Віктора ЮЩЕНКА про незаконність рішення Кабінету міністрів про вихід України з угоди з компанією «Венко» про розподіл вуглеводнів, видобутих у шельфі Чорного моря.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні, відкриваючи засідання уряду.

“Уряд переміг у Конституційному Суді”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр нагадала, що попередній уряд підписав угоду з компанією «Венко» про розробку шельфу Чорного моря. «Шельф Чорного моря був відданий шахраям, які нічого від цього не давали державі, які, по суті справи, позбавили Україну стратегічних запасів природного газу, і наш уряд скасував усі рішення попереднього уряду», - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також нагадала, що відповідне розпорядження Кабінету міністрів було призупинене указом Президента, і В.ЮЩЕНКО звернувся з поданням до Конституційного Суду.

“У Конституційному Суді лежало конституційне подання Президента, і я з великим задоволенням повідомляю вас, що 10 лютого 2009 року Конституційний Суд ухвалив позитивне рішення, тобто уряд виграв, і всі рішення уряду з повернення шельфу Чорного моря державі відбулися», - підкреслила вона.

Довідка УНІАН. У 2006 році Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. з Кабінетом міністрів України Угоду про розподіл продукції (УРП), яка видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права і обов`язки щодо УРП компанії Vanco Prykerchenska.

25 квітня 2008 року року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

Після цього Vanco почала міжнародну арбітражну процедуру проти уряду України і заявила, що вважає незаконним анулювання ліцензії.

21 травня 2008 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.

18 червня Президент України В.ЮЩЕНКО своїм указом зупинив дію розпорядження уряду від 21 травня 2008 року №740-р «Про припинення Угоди між Кабінетом міністрів України і компанією «Венко Інтернешнл лімітед» про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря», і звернувся до КС.

17 липня компанія Vanco Prуckerchenska почала арбітражний процес проти України відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольм (Швеція) щодо конфлікту з УРП.