За Черновецького готові проголосувати лише 5,7% киян

Більше 70% киян незадоволені роботою Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО на посаді мера Києва, і лише 5,7% готові знову за нього проголосувати.

Про це свідчать результати телефонного опитування «Київ та київська влада», проведеного Інститутом Горшеніна.

Згідно з даними, переданими УНІАН, 70,8% киян оцінюють роботу Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО на посаді мера Києва як погану, відмінною роботу київського мера вважають лише 2,3%, доброю - 4,8%, задовільною - 18,5%. Не дали відповіді - 3,6% опитаних.

Якби вибори мера міста Києва відбувались сьогодні, то за діючого міського голову знову віддали б свої голоси лише 5,7% киян. В Інституті Горшеніна зазначають, що це найнижчий показник серед усіх претендентів на посаду мера столиці. Експерти інституту звертають увагу, що серед електорату нинішнього мера «група бабусь» (жінок віком понад 60 років, які вважають себе малозабезпеченими) становить менше третини (відповідно 1,6% із 5,7%), і хоча решту (4,1%) становлять переважно пенсіонери, проте лише половина з них вважає себе малозабезпеченими.

Взяти «продуктову пайку» від Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО напередодні виборів, згідно з опитуванням, готові сьогодні 26,6% киян, проте 22,3% з них, взявши її, проголосували б за іншого кандидата. 71,7% опитаних взагалі відмовилися би брати «пайку».

За Віталія КЛИЧКА на виборах мера сьогодні готові віддати голоси 16,3% киян, досить високим є рейтинг колишнього мера Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА (11,2%), Віктора ПИЛИПИШИНА готові підтримати 6,9%, проголосувати за Миколу КАТЕРИНЧУКА сьогодні в Києві готові 6,8%. За Олександра ТУРЧИНОВА - 5,5%. 8,6% опитаних віддали б свої голоси за інших кандидатів. Не визначились, за кого голосувати, 23,3% респондентів, і досить високим – 15,7% - є відсоток тих, хто голосував би проти всіх.

Дослідження проводилось методом телефонного опитування з 9 по 14 лютого 2009 року в місті Києві. Згідно з випадковою вибіркою, з урахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення Києва, було опитано 1000 респондентів, які репрезентують доросле населення віком від 18 років. Квотами у вибірці були: вік і стать респондента. Похибка репрезентативності не перевищує +/- 3,4%.