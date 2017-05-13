Суди масово зволікають із розглядом переданих справ: деякі лежать більше року - НАБУ

У Національному антикорупційному бюро України заявляють, що суди масово зволікають із призначенням до розгляду переданих їм від Бюро кримінальних проваджень.

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Як повідомляє прес-служба НАБУ, станом на 30 квітня Бюро направило у суди 65 справ, з них суди ухвалили рішення лише у 17 справах, 26 справ перебувають на стадії розгляду, а розгляд 22 не розпочався.

"Деякі справи лежать у судах без руху більше року. Серед причин затягування розгляду: проблеми з визначенням підсудності, неможливість сформувати склад суддів, неявка учасників, повернення обвинувального акту тощо", - зазначили в НАБУ.

При цьому в Бюро зауважили, що всі "рекорди" б’є справа про отримання неправомірної вигоди суддею Сєвєродонецького міського суду (відома як суддя з нерухомістю в Іспанії) – судовий розгляд не розпочато впродовж 14 місяців.

Крім того, 12 місяців у суді безрезультатно знаходиться провадження про незаконний вплив на міністра економічного розвитку та торгівлі, впродовж 11 місяців — справа про отримання неправомірної вигоди начальницею відділу прокуратури Кіровоградської області.