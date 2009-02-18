Через Черномирдіна регіонали вимагають у Ющенка голову Огризка

Заява міністра закордонних справ Володимира ОГРИЗКА про можливе оголошення персоною нон-грата в Україні Надзвичайного і Повноважного Посла РФ Віктора ЧЕРНОМИРДІНА не відповідає національним інтересам України, тому главу МЗС потрібно звільнити з посади.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві народного депутата України, співголови депутатської групи Верховної Ради зі зв`язків із Російською Федерацією Сергія КІВАЛОВА.

Депутат зазначає, що міжнародним правом передбачена безліч інструментів обмеження спілкування держав, у тому числі й оголошення персон нон-грата (стаття 9 Конвенції про дипломатичні відносини 1961 р.). Але сьогодні, підкреслює автор заяви, відносини між цивілізованими країнами будуються на основі правил міжнародної ввічливості, а на міжнародне право посилаються лише у крайньому випадку, «коли не бояться або бажають загострення ситуації».

С.КІВАЛОВ переконаний, що «нападки на Росію на такому рівні» мають лише одну мету – «підрив дружніх відносин із Росією, згортання українсько-російської співпраці і дестабілізацію важливої ділянки зовнішньої політики України».

У той же час, нагадує він, основні напрями зовнішньої політики України, затверджені постановою Верховної Ради, називають першочерговим завданням створення атмосфери взаємної довіри і поваги України з Росією як із стратегічним партнером, будування дружніх українсько-російських відносин і здійснення усіх заходів для переведення їх у русло справжнього добросусідства і взаємоповаги. Такі самі принципи закладені у Договорі про дружбу, співпрацю і партнерство між двома країнами, який має силу Закону.

Згідно з положенням про Міністерство закордонних справ, нагадує народний депутат, воно саме і створене для реалізації вищезгаданої політики, а відповідальність за її реалізацію несе персонально міністр. Проте міністр, вважає С.КІВАЛОВ, не справляється зі своїми завданнями, тому його потрібно звільнити з посади.

С.КІВАЛОВ повідомив, що як співголова депутатської групи зі зв`язків із Росією запропонує це питання для розгляду на засіданні групи з метою колективного реагування на ситуацію. В індивідуальному порядку він вже направив депутатські звернення до Президента України і міністра закордонних справ.

«Якщо й цього разу реакції не буде, ми будемо вимушені зареєструвати проект постанови Верховної Ради про звільнення Володимира ОГРИЗКА з посади міністра закордонних справ України», - заявив С.КІВАЛОВ.

Як повідомляв УНІАН, МЗС України попередив посла РФ В.ЧЕРНОМИРДІНА, що його можуть оголосити персоною нон-грата в Україні.

Міністр закордонних справ В.ОГРИЗКО під час зустрічі з російським дипломатом висловив протест щодо його недружніх і вкрай недипломатичних оцінок, коментарів і висловлювань на адресу України і її керівництва.