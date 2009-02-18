Огризко: далі все залежатиме від Черномирдіна

Реакція Міністерства закордонних справ України на заяву Надзвичайного і Повноважного Посла Росії в Україні Віктора ЧЕРНОМИРДІНА адекватна і своєчасна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО, відповідаючи на запитання журналістів.

“Немає порядку, коли посол в країні перебування дозволяє собі такі заяви. Якби посол України в РФ ГРИЩЕНКО дозволив собі таку заяву, він би був через 10 хвилин у Києві”, - сказав В.ОГРИЗКО.

Він зазначив, що реакція МЗС України на такі вислови В.ЧЕРНОМИРДІНА адекватна і своєчасна.

“Попередження зроблене, а далі все залежатиме від пана посла ЧЕРНОМИРДІНА”, - сказав В.ОГРИЗКО.

Він підкреслив, що В.ЧЕРНОМИРДІН під час свого перебування в Україні не повинен більше так висловлюватися.

На думку В.ОГРИЗКА, таким чином відреагував би кожен громадянин України, якби прочитав заяви В.ЧЕРНОМИРДІНА в інтерв`ю “Комсомольской правде” про те, що українське керівництво “без мізків”.

За словами В.ОГРИЗКА, Віденська конвенція про дипломатичні відносини передбачає відповідні дії країни, яка приймає того чи іншого дипломата. Він зазначив, що кожна держава має діяти в рамках положень цієї конвенції, і будь-якого дипломата, котрий порушив положення конвенції, можна оголосити персоною нон-грата.

Відповідаючи на запитання, чи обговорював В.ОГРИЗКО свою заяву з Кабінетом міністрів України, він зазначив, що “кожен міністр діє в рамках своїх повноважень і виконує свої функції”.

Про реакцію Міністерства закордонних справ РФ на попередження В.ЧЕРНОМИРДІНУ, В.ОГРИЗКО не повідомив, лише зазначив, що “це треба запитати в них”.

Як повідомляв УНІАН, МЗС України попередив посла РФ В.ЧЕРНОМИРДІНА, що його можуть оголосити персоною нон-грата в Україні.

Міністр закордонних справ В.ОГРИЗКО під час зустрічі з російським дипломатом висловив протест щодо його недружніх і дуже недипломатичних оцінок, коментарів і висловів на адресу України та її керівництва.

Увага посла РФ була привернута до того, що згадані вище дії можуть стати причиною застосування українською стороною положень ст.9 Віденської конвенції про дипломатичні відносини від 18 квітня 1961 року.

Ця стаття передбачає, що держава перебування може в будь-який момент, не мотивуючи своє рішення, оголосити керівника чи працівника представництва іншої держави персоною нон-грата.

За даними деяких ЗМІ, приводом для висловлення попередження В.ЧЕРНОМИРДІНУ стало його інтерв`ю газеті "Комсомольская правда", опубліковане 11 лютого. У ньому посол РФ прокоментував російсько-українські відносини і давав специфічні характеристики керівникам України.