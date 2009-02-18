Попри запевнення Тимошенко борги з зарплат стабільно зростають?
У Ющенка нагадали про акції протесту
Секретаріат Президента України констатує зростання у лютому заборгованості із зарплат в регіонах.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник глави Секретаріату Президента Роман БЕЗСМЕРТНИЙ сьогодні на брифінгу.
За його словами, незважаючи на запевнення прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, економічна ситуація в регіонах продовжує стабільно погіршуватись.
Р.БЕЗСМЕРТНИЙ звернув увагу на збільшення кількості акцій протесту громадян, зокрема, через борги із зарплат.
Він зазначив, що станом на 16 лютого лідерами по заборгованості є АРК, Житомирська, Черкаська, Чернігівська, Дніпропетровська, Луганська області.
Також Р.БЕЗСМЕРТНИЙ зауважив, що на сьогодні вже очевидно, що не всім областям у лютому вдасться наповнити місцеві бюджети.