Попри запевнення Тимошенко борги з зарплат стабільно зростають?

Секретаріат Президента України констатує зростання у лютому заборгованості із зарплат в регіонах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник глави Секретаріату Президента Роман БЕЗСМЕРТНИЙ сьогодні на брифінгу.

За його словами, незважаючи на запевнення прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, економічна ситуація в регіонах продовжує стабільно погіршуватись.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ звернув увагу на збільшення кількості акцій протесту громадян, зокрема, через борги із зарплат.

Він зазначив, що станом на 16 лютого лідерами по заборгованості є АРК, Житомирська, Черкаська, Чернігівська, Дніпропетровська, Луганська області.

Також Р.БЕЗСМЕРТНИЙ зауважив, що на сьогодні вже очевидно, що не всім областям у лютому вдасться наповнити місцеві бюджети.