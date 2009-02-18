Богатирьова закликає Тимошенко відмовитися від полювання на відьом

Рада національної безпеки і оборони закликає уряд відмовитись від спроб підірвати довіру до цього конституційного органу.

Про це йдеться в заяві секретаря РНБО Раїси БОГАТИРЬОВОЇ, переданій УНІАН.

РНБО констатує, що Україна перебуває у найглибшій фінансово-економічній, банківській, політичній і соціальній кризі серед країн світу. “Поряд з цим, урядом, який ритуально заявляє про свою більшість в парламенті, не тільки не розроблена антикризова програма, але й жоден з реальних антикризових законів не прийнятий. Більше того, в уряду немає жодної системної ідеї, плану з управління національною фінансово-економічною кризою. Саме ця обставина засвідчує повну втрату Урядом функцій з консолідації нарощування зусиль щодо забезпечення національних інтересів”, – йдеться у заяві.

Р.БОГАТИРЬОВА нагадує, що відповідно до Конституції, РНБО координує і контролює діяльність уряду та всієї системи виконавчої влади. Вона наголошує, що саме в цей момент усі розвинуті країни посилюють роль і функції Радбезів як антикризових центрів формування рішень для урядів. Така модернізація інститутів при найбільш стабільному центрі влади – Президентові, дає шанс на надзвичайну і динамічну мобілізацію всіх органів державної влади, суспільства на пошуки інструментів зупинення галопуючої кризи, яка за латиноамериканським сценарієм провокує дефолт.

Разом з тим, заявляє Р.БОГАТИРЬОВА, “дивує і стає небезпечним той факт, що уряд замість, нехай важкого, але вкрай потрібного діалогу про консолідацію зусиль з Президентом, силами членів уряду та коаліції, розгорнув брудну та нечесну боротьбу проти всіх незгодних з його згубною для України політикою, критикою його непрозорих і непрофесійних дій. Залежні від уряду та його бізнесових кіл засоби масової інформації все частіше і частіше влаштовують «полювання на відьом», розповсюджують недостовірну інформацію, що дезорієнтує суспільство і завдає серйозної шкоди державі”. Секретар РНБО заявляє, що намагання підірвати довіру до діяльності конституційного органу – Ради національної безпеки і оборони України, який забезпечує національну безпеку та оборону України шляхом координації і контролю за діяльністю уряду, є “черговою спробою політтехнологів уряду дестабілізувати ситуацію в країні, люмпенізувати політику та будь-якою ціною уникнути відповідальності за власні прорахунки”.

Р.БОГАТИРЬОВА переконана, що РНБО на чолі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ є для уряду найбільш оптимальним і ефективним антикризовим майданчиком, який єдиний може забезпечити консенсус в протистоянні кризі. “Для цього уряду потрібно відмовитись думати і працювати на вибори президента України, а думати про наступні покоління”, – заявила секретар РНБО.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого міністр палива та енергетики Юрій ПРОДАН висловив думку, що члени уряду повинні відмовитися від участі в засіданнях РНБО.

На думку міністра, продовжувати брати участь у засіданнях РНБО – це не «поважати себе». «Крім того, це означає бути співучасником підготовки рішень, які не мають жодного стосунку і нічого спільного із захистом національної безпеки країни», - наголосив міністр.

10 лютого під головуванням Президента відбулося засідання РНБО щодо невідкладних заходів забезпечення енергетичної безпеки України, під час якого В.ЮЩЕНКО піддав жорсткій критиці досягнуті урядом домовленості та підписані з Росією контракти про поставки і транзит газу.