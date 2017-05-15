Герасимов запропонував Луценко відзвітувати у ВР на наступному пленарному тижні

Голова фракції «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов пропонує запросити генерального прокурора України Юрія Луценка виступити зі звітом у Верховній Раді наступного пленарного тижня (23 – 26 травня). Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

За словами Герасимова, «повернення грошей Януковича – це, насамперед, заслуга Генеральної прокуратури. І вже склалася така традиція, коли успіхи генпрокурора збігаються з активізацією критиканів».

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Він нагадав, що Луценко висловив готовність прийти у парламент, і пропонує заслухати його звіт на наступному пленарному тижні.

Як повідомляв УНІАН, 14 травня на прес-конференції президент України Петро Порошенко заявив, що очікує від Луценка публічного звіту в парламенті за підсумками року роботи на посаді генпрокурора.

«Рік - це достатній термін, коли потрібно звітувати про результати. Перше: мені здається, що він збирався, якщо немає, я думаю, що він нас почує, я б радив провести публічний звіт у парламенті генерального прокурора. Думаю, що це буде корисно, і думаю, що є з чим звітувати», - сказав Порошенко.