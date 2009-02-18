Затулін: Росія не хоче забирати в України Крим, хоча може

Заступник голови комітету Державної думи Росії у справах СНД Костянтин ЗАТУЛІН заявляє, що у Російської Федерації немає планів забирати Крим в України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Москві.

«Я, приміром, зараз не бачу з боку Росії офіційного або неофіційного плану чи бажання забрати Крим в України», - підкреслив К.ЗАТУЛІН. «У Росії є бажання добитися того, щоб Крим перестав бути яблуком розбрату, і щоб по відношенню до Криму українська влада поводилася культурно», - пояснив він.

За його словами, йдеться про те, щоб Україна не нав`язувала Криму мову, свою культуру і владу. Зокрема, він вважає, що керівника Севастополя має призначати не Президент України, а він повинен обиратися населенням.

У той же час К.ЗАТУЛІН заявляє, що Крим незаконно був переданий Україні, але Росія визнає сучасні реалії і приналежність півострова Україні.

Він пояснив, що в 1954 році передача Криму була проведена з порушенням закону – не було відповідного рішення Верховної Ради СРСР і не було проведено референдуму. За його словами, було багато порушень юридичного порядку і за процедурою.

При цьому К.ЗАТУЛІН зазначив, що місто Севастополь у 1947 році було виведене з підпорядкування Криму і фінансувалося безпосередньо Міноборони СРСР.

Відповідаючи на запитання, чи може Росія, спираючись на юридичні аргументи, приєднати Крим собі, він відповів: «Юридична техніка, як дишло, завжди в розпорядженні тих, хто здатний на практиці здійснити задумане. Якщо уявити, що Росія поставить собі за мету відняти Крим в України, і Україна буде неспроможна протиставити нічого, окрім юридичної техніки, то, запевняю вас: не зважаючи ні на яку техніку, ця справа буде зроблена тому, що саме так в історії все і відбувається».