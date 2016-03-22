КС продовжив розгляд справи щодо конституційності закону про люстрацію

Як передає кореспондент УНІАН, участь в засіданні беруть 15 суддів КС при необхідних для кворуму 12.

Як повідомляв УНІАН, КС розглядає справу за поданнями Верховного суду та 47 народних депутатів. Раніше два подання ВСУ і одне подання 47 народних депутатів були об'єднані в одне конституційне провадження.

Верховний суд у своїх поданнях просить КС визнати неконституційною люстрацію членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, членів Вищої ради юстиції та керівників Державної судової адміністрації, які обіймали посади в період Євромайдану. Також Верховний суд просить визнати неконституційною люстрацію суддів, які виносили рішення проти активістів Євромайдану.

47 депутатів у своєму поданні просять КС визнати неконституційною люстрацію колишніх чиновників, які обіймали свої посади в період із 25 лютого 2010 року до 22 лютого 2014 року, і правоохоронців, які переслідували активістів Євромайдану.

Конституційний суд 16 квітня 2015 року розпочав розгляд справи про конституційність окремих положень закону "Про очищення влади", однак того ж дня відклав процес.

22 жовтня суд продовжив розгляд справи.

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Водночас 23 жовтня 2015 року народний депутат Єгор Соболєв вніс до КС клопотання про відвід сімох суддів від розгляду цієї справи - голови суду Юрія Бауліна, а також Василя Бринцева, Сергія Вдовіченка, Михайла Гультая, Михайла Запорожця, Олега Сергейчука, Наталю Шапталу.

За словами Соболєва, ці семеро суддів ухвалювати рішення, що призвели до узурпації влади екс-президентом Віктором Януковичем, і тому не мають права розглядати справу щодо конституційності закону про люстрацію.

Того ж дня КС оголосив безстрокову перерву для вивчення клопотання про відвід 7 суддів у справі про конституційність закону про люстрацію.

Довідка УНІАН. Закон "Про очищення влади" набув чинності 16 жовтня 2014 року. Він, зокрема, застосовується до осіб, які займали сукупно не менше одного року вищу керівну посаду у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року, і тих державних чиновників, які займали посаду у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року та не були звільнені у цей період з відповідної посади (посад) за власним бажанням. Ці люди не зможуть працювати в органах державної влади впродовж найближчих 10 років.