Януковича не влаштовують існуючі засади внутрішньої і зовнішньої політики

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Кабінет Міністрів у своїй діяльності має намір керуватися засадами внутрішньої й зовнішньої політики, які визначає Верховна Рада, й висловлюється за перегляд відповідного закону.

Як повідомляє прес-служба уряду, про це прем’єр-міністр заявив у Кривому Розі, коментуючи на прохання журналістів заклики "Нашої України" затвердити Універсал національної єдності як закон.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що необхідно виконувати Конституцію та закони. За словами керівника уряду, у Конституції, зокрема, чітко записано, що засади зовнішньої й внутрішньої політики визначає Верховна Рада. При цьому прем’єр-міністр відзначив, що відповідний закон був прийнятий ще у 1993 році і зараз назріло питання його перегляду.

"Сьогодні є відповідні настрої в суспільстві, вони відображаються і в парламенті", – сказав В.ЯНУКОВИЧ. "Зараз цей процес розпочався, тривають дискусії, якщо це питання розгляне парламент і ухвалить його – це буде той закон, яким ми будемо керуватися в питаннях внутрішньої й зовнішньої політики", – зазначив керівник уряду.