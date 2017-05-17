Ар'єв пояснив миттєву реакцію генсека РЄ на блокування російських соцмереж дружбою з Путіним

Голова української делегації у ПАРЄ Володимир Ар'єв закинув генсеку Ради Європи Турбйорну Ягланду "приязні відносини" з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Ар'єва, генсек Ради Європи завжди неохоче реагує на порушення прав кримських татар, намагається оминати тему анексії Криму, ігнорує постійні обстріли російськими бойовиками населених пунктів.

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"Зате обмеження в Україні контрольованих ФСБ россоцмереж викликає у нього миттєву реакцію. Я розумію, що пан Ягланд у приязних відносинах з Путіним і сподіваюсь, що вони не зайдуть так далеко, як стосунки з росіянами наразі ще чинного президента ПАРЄ Аграмунта", - зазначив голова української делегації у ПАРЄ.

Як повідомляв УНІАН, генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд розкритикував блокування російських сайтів в Україні, вважаючи, що це суперечить свободі висловлювання.