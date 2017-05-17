Генсек Ради Європи розкритикував блокування російських сайтів в Україні: суперечить свободі висловлювання

Генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд занепокоєний указом про блокування низки російських сайтів в Україні, який набув чинності сьогодні. Про це йдеться у його заяві, повідомляє "Європейська правда".

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"Блокування соціальних мереж, пошукових систем, поштових служб і новинних веб-сайтів суперечить нашому спільному розумінню свободи вираження думок і свободи засобів масової інформації. Крім того, такі широкі заборони не відповідають принципу пропорційності", - заявив Ягланд.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соціальних мереж ВКонтакте і Одноклассники, а також Яндекса.

Ініціатором блокування російського веб-ресурсу Яндекс була Служба безпеки України. Механізм блокування доступу до російських інформаційних ресурсів в Інтернеті та заборони використання бухгалтерського програмного продукту 1С доручено розробити Кабінету міністрів і Службі безпеки за участю Нацбанку.

У Кремлі заявили, що не забувають "про принцип взаємності" в зв'язку з прийняттям рішення Україною про блокування низки російських Інтернет-ресурсів.