Турчинов: путінська Росія намагається знищити національну свідомість кримських татар

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов наголошує, що понад 70 років тому тоталітарний сталінський режим розпочав широкомасштабну операцію з виселення кримськотатарського народу з рідної землі, під час якої за два перші дні було депортовано близько 200 тис. людей.

Про це йдеться у зверненні Турчинова з нагоди Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, переданому УНІАН прес-службою РНБО. Він нагадує, що сьогодні події в Криму розгортаються за подібним сценарієм.

«Путінська Росія, анексувавши півострів, намагається знищити національну свідомість, історичну пам'ять, культурні традиції та гідність кримських татар. Всі прояви непокори та несприйняття анексії жорстко придушуються, активістів арештовують та засуджують за надуманими звинуваченнями», - сказав Турчинов.

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«Переслідування корінного народу, заборона росіянами діяльності Меджлісу, який не пішов на співпрацю з окупантами, створення атмосфери страху, репресії, перетворення півострова на військову базу, - ось далеко не повний перелік наслідків окупації Криму Росією», - констатує секретар РНБО.

Він зазначає, що «агресори у всі часи розуміли лише силу, тому відповідь може бути лише одна – сильна консолідована позиція всіх цивілізованих країн проти агресивних проявів зовнішньої політики РФ.

«Груба жорстока сила ніколи не переможе правду та справедливість», - підкреслив Турчинов.

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«Впевнений, що кримські татари і ті, хто був змушений покинути свої домівки, знову повернуться додому - до українського Криму!», - додав секретар РНБО.

Як відомо, сьогодні згадують жертв геноциду кримськотатарського народу. Саме цього дня 1944 року розпочалася операція з депортації кримських татар. Під час головної хвилі депортації 18-20 травня було виселено 180 тис.14 осіб.

У результаті депортації загинуло 46% чисельності кримськотатарського населення, серед яких половина - це діти до 18 років. В Україні депортацію кримськотатарського народу визнали геноцидом.