Путін демонструє себе справжнім послідовником Сталіна - Чубаров

В найближчі місяці необхідно напрацювати зміни до Конституції в частині Кримської Автономії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив народний депутат України, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на засіданні Верховної Ради.

«Отже, робимо все для того, щоб нарешті вже в найближчі місяці напрацювати зміни і доповнення до Конституції України і так переформатувати Кримську Автономію, аби укріпити українськість на кримській землі», - наголосив він.

За його словами, необхідно врахувати право кримськотатарського народу на самовизначення на своїй землі.

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Він нагадав, що сьогодні о 12 годині відбудеться хвилина мовчання по всій Україні та в багатьох країнах світу для вшанування пам'яті кримських татар, які загинули під час геноциду. Також він повідомив, що о 18 годині на Майдані Незалежності відбудеться зібрання на підтримку кримських татар, які «сьогодні зранку в окупації намагаються виходити на вулиці і піднімають українські та кримськотатарські прапори».

«Це буде демонстрація підтримки з Києва людей в Криму», - сказав Чубаров.

Він зазначив, що «російська окупація спрямована на фізичне винищення кримськотатарського народу».

«У своєму маніакальному прагненні очистити Крим від його корінних жителів та заселити півострів росіянами, Путін демонструє себе справжнім послідовником Сталіна, за наказом якого кримськотатарський народ був підданий тотальній депортації зі своєї історичної Батьківщини 18 травня 1944 року», - підкреслив Чубаров.

Він нагадав, що відбуваються чисельні обшуки в будинках кримських татар, заборонено діяльність Меджлісу кримських татар та судове переслідування його членів та громадських активістів, невмотивовані масові затримання людей. Голова Меджлісу наголосив на необхідності звільнення Криму від російських окупантів.

Чубаров висловив вдячність за підтримку українським народом кримськотатарського народу.