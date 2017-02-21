У Криму окупанти сьогодні затримали від 10 до 20 кримських татар - Чубаров

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

"Буквально зранку, декілька годин тому, близько 20 людей заарештували в Криму в селищі Кам'янка", - сказав Чубаров.

Водночас він сказав, що ця інформація уточнюється, оскільки інше джерело повідомило про затримання 11 людей.

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За його словами, сьогодні вранці з обшуком представники силових структур окупаційної влади прийшли до кримськотатарсько активіста Марлена Мустафаєва, який є активним дописувачем у соціальній мережі Facebook.

"Прийшли до нього з обшуком з метою заарештувати, а інші люди зібралися, щоб з'ясувати для себе, що відбувається з їхнім сусідом. Їх всіх забрали і повезли в "центр боротьби з екстремізмом". Такі сьогодні реалії окупаційного Криму", - сказав Чубаров.

Окремо він сказав, що на сьогодні за гратами з різним статусом перебувають близько 25 осіб, затриманих або засуджених окупаційною владою за незгоду із захопленням Криму Росією.

Як раніше повідомляв УНІАН, лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв заявив, що російська влада проводить заміну населення в окупованому Криму, завозячи туди росіян і стимулюючи "добровільну еміграцію" кримських татар.