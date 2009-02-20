МЗС України з'ясовує обставини трагедії у Єгипті

За повідомленням Посольства України в Арабській Республіці Єгипет, сьогодні о 04.10 за місцевим часом, після зльоту в аеропорту м.Луксор у момент набору висоти зазнав катастрофи літак Ан-12 (реєстраційний номер S9SVN, рейс LFT 1015) з п’ятьма членами екіпажу на борту, які, за попередньою інформацією, є громадянами України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, повітряне судно належало авіакомпанії Aerolift (ПАР) і виконувало рейс з Уганди до України та було змушене здійснити посадку в Луксорі з метою дозаправлення. У результаті падіння літака загинули всі члени екіпажу. Останки пілотів доставлені до Luxor International Hospital та General Hospital м.Луксор.

Наразі Посольство України в Єгипті уточнює громадянство загиблих та продовжує з’ясовувати обставини трагедії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ЗМІ повідомляли, що у Єгипті загинули 5 членів екіпажу українського літака Ан-12. Катастрофа літака сталася внаслідок займання двигуна, після чого полум`я перекинулося на всю машину.