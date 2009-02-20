Третьяков констатував, що від «Нашої України» залишилася одна назва

Заступник голови парламентської фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Олександр ТРЕТЬЯКОВ заявляє, що партія «Народний Союз Наша Україна» практично припинила своє існування.

Про це він сказав в інтерв`ю виданню «Главред».

«На жаль, можу констатувати, що від «Нашої України» залишилася тільки юридична назва. Як такої партії вже немає. Адже партія, на мою думку, — це співтовариство людей, яких об`єднують спільні політичні цілі і спільне бачення розвитку держави на даному етапі часу», – заявив О.ТРЕТЬЯКОВ.

Відповідаючи на запитання про доцільність подальшого свого перебування у лавах партії, О.ТРЕТЬЯКОВ сказав, що поки що не бачить жодної партії, яка б відповідала його внутрішньому світогляду».

«Я не бачу чітко виписаних питань щодо НАТО, державної мови, щодо унітарності України ні в одній з існуючих політичних сил. У більшості випадків програми розмиті: там трохи, трохи тут. Тому з ідеологічної точки зору програма «Нашої України» мені найбільш близька», – заявив заступник керівника фракції НУ-НС.