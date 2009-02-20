Тимошенко визнала, що в бюджеті є дірка

Уряд впродовж двох тижнів планує збалансувати розрив ціни на газ для бюджетних організацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на засіданні Асоціації міст України.

“У нас, ви правильно сказали, розрив у бюджеті щодо ціни на газ для бюджетних організацій з реальними виставленими цінами в цілому по країні 521 млн. грн. Ми за два тижні знайдемо варіант, як збалансувати цю позицію. Не ви за рахунок своїх не дуже оптимістичних доходів, а ми знайдемо (варіант – УНІАН), як це збалансувати», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

У той же час прем`єр заявила, що на сьогодні не потрібно підвищувати тарифи на газ для населення. «Я знаю, що якщо сьогодні діяти, як дехто пропонує – підняти газ удвічі, тарифи на тепло втричі, – ви всі знаєте, що це приведе до того, що буде просто криза неплатежів за комунальні послуги в такому масштабі, що ми з нею ніколи не справимося», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр також повідомила, що уряд знайде можливості для того, щоб фінансова ситуація в НАК «Нафтогаз України» була збалансованою.