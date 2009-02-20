ДАІ міняє дорожні знаки, щоб не пустити в Київ страйкарів

Страйкуючі вантажоперевізники заявляють про перешкоди з боку ДАІ в проведенні акції, зокрема, щодо проїзду з Окружної дороги в Києві по проспекту Перемоги до Міністерства транспорту і зв`язку України.

Про це в коментарі УНІАН телефоном повідомив представник Всеукраїнського центру сприяння підприємницькій діяльності, що є координатором акції, Олександр ДАНИЛЮК.

“Як ви знаєте, ми подали заявку на акцію, і планували рухатися до Мінтрансу ще у понеділок», - сказав він. У той же час, за його словами, дотепер в`їзд вантажівок у Київ не здійснювався за взаємною згодою сторін, «тому що ДАІшники обіцяли, що пізніше вони нададуть ескорт для колони, і акція все ж таки відбудеться».

Як зазначив О.ДАНИЛЮК, оскільки автомобілі супроводу надані не були, було ухвалене рішення про проведення акції без них.

“Ми чекали до вчорашнього дня, але вчора не тільки автомобілі супроводу не були надані, але й почали надходити загрози конкретним заявникам акції, зокрема, Руслану КАПАНАДЗЕ, Олександру МАРКОВУ. Їм телефонували і погрожували, що у них відберуть ліцензії, їх автомобілі ніколи не пройдуть техогляд тощо”, - сказав О.ДАНИЛЮК. Він уточнив, що надходити «анонімні дзвінки з департаменту». Крім того, додав він, вчора були спроби вилучити документи у водіїв, які намагалися їхати за заявленим маршрутом.

Сьогодні вранці автомобілі почали рух, проте були зупинені на повороті з Окружної автодороги на проспект Перемоги. «Машини зупинені на повороті з кільцевої на проспект Перемоги, рух перекритий автомобілем технічної допомоги, що стоїть на проїжджій частині, і без будь-яких пояснень співробітники ДАІ не дають можливості проводити акцію, причому у водіїв були вилучені документи», - зазначив О.ДАНИЛЮК. За його даними, у цьому місці зібралася частина машин, що беруть участь в акції – близько 30 автомобілів.

При цьому він підкреслив, що деякі машини, що беруть участь в акції, встигли доїхати до Мінтрансу – близько 15 “газелей” і 6 бетономішалок. За його словами, заборони на рух проспектом немає. «Я зараз перебуваю під Мінтрансом, і заявляю, що інші вантажівки, що не беруть участі в акції, проспектом Перемоги рухаються», - додав він.

За даними О.ДАНИЛЮКА, на даний момент представники дорожньої служби і ДАІ в місці затримки автомобілів на повороті на проспект Перемоги міняють дорожні знаки, щоб заборонити в`їзд учасників акції.

“Про акцію було попереджено ще у понеділок, і про те, що вона безстрокова. Заборонити акцію може суд, судової заборони у співробітників міліції немає, заборони руху вантажного транспорту по пр. Перемоги теж немає», - підкреслив він.

За його даними, сьогодні о 14.30 вантажоперевізники зустрінуться з прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО, після чого ухвалять рішення про подальші дії.

Як повідомляв УНІАН, представники асоціацій і об`єднань вантажних автомобільних перевізників областей України оголосили про проведення з 18 лютого безстрокового Всеукраїнського страйку для привернення уваги властей до проблем в галузі вантажних автоперевезень.

Перевізники вимагають встановлення твердих мінімальних тарифів на перевезення вантажів; зменшення фінансового навантаження, а саме: зниження облікової ставки НБУ, надання кредитних канікул на час кризи з нульовою процентною ставкою, зниження процентної ставки на кредити, переведення валютних кредитів у гривневі за курсом валют на момент отримання кредиту, пролонгації кредитних договорів на більший термін тощо.

18 лютого в Києві очікувалася участь в акції протесту, щонайменше, 300 вантажних автомобілів (рух вантажівок планували організувати по Окружній дорозі від пр. Перемоги до Жулянського моста і по пр. Перемоги до будівлі Міністерства транспорту і зв`язку, біля якого планували організувати штаб акції).