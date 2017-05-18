Рада сьогодні розгляне "особливий статус" УПЦ (МП) (онлайн-трансляція)

Сьогодні Верховна Рада планує розглянути два законопроекти, які стосуються релігійних питань.

Як передає кореспондент УНІАН, передбачено розгляд законопроекту № 4511, яким дозволяється ініціювати припинення діяльності релігійних організацій за співпрацю з терористичними угрупованнями.

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Законопроектом № 4128 передбачено надання дозволу релігійним громадам безперешкодно змінювати підпорядкованість релігійним центрам.

На думку експертів, у першу чергу ці законопроекти стосуються УПЦ Московського патріархату.

Крім того, сьогодні парламент планує розглянути блок законопроектів щодо аграрної політики та питань культури і духовності.

Також Верховна Рада має намір розглянути законопроект щодо стабілізації діяльності ДАТ “Чорноморнафтогаз” та ряд законопроектів про Збройні сили України.