Після війни у Грузії НАТО побачило, що ворог ближче, ніж здавалось

Російсько-грузинська війна у серпні минулого року вплинула на усвідомлення низкою країн-членів НАТО того, що потенційне джерело загрози їхньої безпеки знаходиться набагато ближче, ніж могло видаватись їм раніше.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Сейму Польщі, колишній міністр оборони Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ сьогодні у Кракові на Форумі з євроатлантичної безпеки, який є одним із офіційних заходів неформального саміту міністрів оборони країн-членів НАТО.

«Я можу вас запевнити, що в НАТО зараз є більше дискусій, головним чином через те, що багато партнерів зрозуміло, що ворог, на жаль, може бути набагато ближче до наших кордонів», - сказав він.

Б.КОМОРОВСЬКИЙ зазначив, що при розробці стратегічної концепції свого розвитку НАТО повинно врахувати цей фактор.

«Зараз (після кризи в Грузії) ми знаходимось в іншій ситуації», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 19-20 лютого у Кракові проходить неформальний саміт міністрів оборони країн-членів НАТО, на якому, серед інших питань, обговорюється концепція стратегічного розвитку альянсу, з дня створення якого в квітні цього року виповниться 60 років.