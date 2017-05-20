Невизнане Придністров'я поскаржилося на Україну: заявили, що Київ блокує транзит вантажів

У невизнаній "Придністровській молдавській республіці" заявили, що Україна заборонила транзит вантажів до Придністров'я через свою територію.

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Про це повідомив так званий міністр сільського господарства і природних ресурсів "ПМР" Єфимій Коваль, повідомляє прес-служба голови "республіки".

Він пояснив, що напередодні "міністерство" отримало листа від Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

“Автори документа посилаються на розпорядження головного державного інспектора ветеринарної медицини України, датоване 17 травня поточного року, яким визначено, що з 20 травня пропуск підконтрольних вантажів у режимі транзиту через територію України, які направляються до Придністров'я, будуть здійснюватися тільки за умови погодження з Національним агентством з безпеки харчових продуктів Республіки Молдова. Попередні узгодження транзиту територією України у придністровському напрямку визнані недійсними. Цю інформацію рекомендовано довести до відома всіх зацікавлених операторів ринку", - повідомили в прес-службі.

Коваль також зазначив, що, враховуючи зовнішню продовольчу залежність Придністров'я, "рішення України негативно позначиться на продовольчому забезпеченні республіки".