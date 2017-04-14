"Російських миротворців" у Придністров’ї треба замінити на міжнародний поліцейський контингент – Фріз

Україна, як країна-посередник в переговорному процесі з придністровського врегулювання, має підтримати вимогу делегації Республіки Молдова в Об’єднаній контрольній комісії щодо вводу в зону безпеки міжнародних спостерігачів для моніторингу ситуації. На цьому написала народний депутат фракції партії «Блок Петра Порошенка» Ірина Фріз на своїй сторінці у Facebook.

«Заяви молдовської сторони про відхилення придністровської делегації від досягнутих раніше домовленостей є серйозним сигналом та мають знайти реакцію всіх учасників переговорного процесу. Розвиток ситуації у ПМР, ознаки анексії з боку РФ, що полягають у рішенні з використання російської державної символіки, розгортанні на території ПМР мережі російської резидентури, центрів підготовки бойовиків, що беруть участь у війні на Донбасі, свідчать не тільки про неефективність так званої миротворчої місії РФ в цьому невизнаному територіальному об’єднанні, але й про використання цієї території під виглядом миротворчих зусиль для підривної роботи проти України та демократичного уряду Молдови», – заявила Фріз.

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Народний депутат зазначила, що виступає за повну заміни російської окремої групи військ на міжнародний поліцейський контингент: «Цього року виповнюється 25 років з моменту припинення бойових дій в Придністров’ї, і це цілком достатній термін для того, щоб бути ознакою завершення ризиків збройного протистояння та, відповідно, підставою для завершення місії так званих російських миротворців в регіоні. Закликаю офіційний Кишинів в особі Уряду поставити перед ОБСЄ питання про виведення та заміну ОГРВ на міжнародних миротворців та спостерігачів під егідою ОБСЄ чи РБ ООН».

Як повідомляв президент України Петро Порошенко, війська РФ у Придністров’ї в будь-який час можуть бути використані для атаки на Україну.