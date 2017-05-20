Україна звертається до Оттави за зброєю, щоб спинити Росію, - The Globe and Mail про візит Яценюка до Канади

Лідер партії “Народний фронт” Арсеній Яценюк у ході візиту до Канади поновив запит на оборонну зброю і звернувся до прем'єр-міністра Джастіна Трюдо про посилення допомоги Києву із боку країн Великої сімки. Про це йдеться у статті другої за популярністю в Канаді газети The Globe and Mail.

Видання нагадує, що Арсеній Яценюк пішов з поста прем'єр-міністра України в минулому році, але зазначає, що “він як і раніше є лідером другої найбільшої фракції в парламенті й вважається потенційним наступником президента Петра Порошенка”.

У статті зазначається, колишня адміністрація Обами ігнорувала прохання України про надання зброї, як і Канада. “Але пан Яценюк заявив, що нова адміністрація Трампа представляє нову можливість отримати військову допомогу - особливо після того, як президент Дональд Трамп нещодавно схвалив план надання зброї курдським бойовикам в Іраку. Він зробив аналогічне звернення до Канади”, - додає автор.

«Важко стримати російські війська, які були модернізовані за останнє десятиліття, і [на що] Росія витратила мільярди доларів. Ми - єдина країна, яка бореться проти регулярних російських військ», - цитує видання Арсенія Яценюка. Як зазначив лідер “Народного фронту”, Україна потребує сучасної військової техніки, що буде використовуватися тільки для оборонних цілей: радіоелектронна апаратура, штурмові дрони і протитанкові ракети.

Україна потребує допомоги, щоб мати більш важливе місце на радарі нової адміністрації США.

“І аби Канада зосередила увагу на цьому питанні серед членів Великої сімки, особливо в зв'язку з тим, що Мінські угоди про припинення вогню на сході України ще має бути виконана в повному обсязі”, - йдеться у статті.

«Ви члени Великої сімки», - звернувся Арсеній Яценюк до Канади. - Це ідеальний момент для вашої країни, щоб відігравати одну з ключових ролей на світовій арені. Якщо уряд буде твердо стояти на своїй позиції та матиме сильний голос ... це буде відігравати важливу роль».