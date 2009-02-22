Томенко: Черновецького підтримують Президент і Партія регіонів

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що Генеральна прокуратура не порушує кримінальні справи проти мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО за вчинення незаконних дій, бо його підтримують Президент Віктор ЮЩЕНКО та Партія регіонів.

Про це М.ТОМЕНКО заявив сьогодні у коментарі УНІАН.

Він зауважив, що на сьогодні є достатньо доказів, які свідчать про незаконні дії київської міської влади, і за цими фактами Генпрокуратура мала б порушити кримінальні справи.

Водночас, якщо раніше йшла мова тільки про окремих посадових осіб столичної міськдержадміністрації, то нині вже йдеться про самого голову КМДА, який «є ініціатором креативних незаконних дій», сказав М.ТОМЕНКО.

Заступник голови ВР вважає, що Генпрокуратура не реагує на незаконну діяльність мера, і він почувається впевнено тільки завдяки підтримці з боку Президента та керівництва Партії регіонів.

Віце-спікер нагадав, що В.ЮЩЕНКО нагородив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО орденом Ярослава Мудрого, а одна із заступників лідера Партії регіонів Ганна ГЕРМАН привітала Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО «з блискучою перемогою», коли того було обрано на посаду.

«Сьогодні лише підтримка Президента та Партії регіонів не дає можливості Генпрокуратурі діяти адекватно. Бо якщо б вона діяла, то була б відкрита вже не одна кримінальна справа», - переконаний М.ТОМЕНКО.