Турчинов: Майдан зробив все для того, щоб в Україні більше ніколи не було політичних репресій

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов наголошує, що Майдан зробив все для того, щоб в Україні більше ніколи не було політичних репресій.

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні Турчинова з Дня пам’яті жертв політичних репресій.

За його словами, сьогодні громадяни вшановують пам’ять понад півмільйона українців - жертв політичних репресій, які зазнали жорстоких катувань та переслідувань.

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«Голодоморами і політичними репресіями тоталітарний режим намагався назавжди винищити волелюбний дух нашого народу, його одвічне прагнення до свободи та справедливості. Схиляємо голови перед співвітчизниками, які загинули, виборюючи право на вільну думку, на право бути собою на своїй рідній землі!», - закликав секретар РНБО.

Турчинов наголосив, що Майдан зробив все для того, щоб в Україні більше ніколи не було політичних репресій.

«Але сьогодні наші співвітчизники потерпають від агресивних та протизаконних дій тоталітарної країни, для якої поняття «закон» просто не існує, тому що тиран підміняє собою закон. Здавалося, що подібне вже ніколи не повториться, але політичне керівництво Росії сьогодні йде шляхом терору та агресії по відношенню до населення не тільки своєї держави, але й сусідніх країн. Політичні репресії, політв’язні в російських в’язницях та концтаборах – все це знову стало реальністю. Роман Сущенко, Олег Сенцов, Олександр Кольченко… Цей список українських патріотів можна довго продовжувати…», - зазначив секретар РНБО.

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Він наголосив, що завдання влади - зробити все, щоб всі політв’язні та військовополонені, яких за ґратами утримує російський агресор, повернулися додому.

«У тоталітарних імперій та їх фюрерів завжди один кінець», - додав Турчинов.