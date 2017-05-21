У Житомирі в рамках річниці учбового центру десантних військ відкрили волонтерську капличку

У Житомирі в рамках другої річниці 199 учбового центру високомобільних десантних військ України відкрили волонтерську капличку. Як передає кореспондент УНІАН, цей центр сформовано на території 12 та 13 батальйонів 95-ї бригади, яка бере активну участь в АТО

Єдиний в Україні навчальний центр ВДВ у Житомирі відкрили два роки тому, наразі через нього вже пройшли більш як 6 тисяч десантників. Сьогодні тут, у 199-му навчальному центрі ВДВ, відбувся день відкритих дверей.

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На плацу військової частини сотні військовослужбовців продемонстрували парад техніки та стройову ходу, а також показові виступи. На заході кращих військовослужбовців нагородили годинниками, нагрудними відзнаками та грамотами.

Окрім цього, на території військового містечка за кошти волонтерів і меценатів відкрили дерев’яну капличку. Поряд встановили пам’ятник на честь загиблих військовослужбовців Високомобільних десантних військ Збройних Сил України.