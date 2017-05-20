У Житомирі відкрили меморіальну дошку на честь Леха Качиньського (фото)

Сьогодні у Житомирі в рамках проведення заходів до Дня Європи відкрили меморіальну дошку на честь президента Польщі Леха Качиньського, який загинув 10 квітня 2010 року в авіакатастрофі біля Смоленська (Росія).

Як передає кореспондент УНІАН, дошку урочисто відкрито на фасаді будинку по вулиці Леха Качинського, 2.

Участь у відкритті взяли високопосадовці з Республіки Польща, віце-прем’єр-міністр України Геннадій Зубко, житомирський міський голова Сергій Сухомлин, голова Житомирської обласної адміністрації Ігор Гундич, делегації з міст-побратимів, керівники полонійних організацій Житомирщини та інші.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Житомирської міської ради, у 2016 році до цієї ради надійшло звернення від Житомирської молодіжної громадської організації «Союз польської шляхти» про надання згоди на встановлення пам’ятної дошки на честь Леха Качинського.

2 листопада 2016 року виконком Житомирської міськради надав згоду на встановлення такої дошки. Її виготовили за кошти фундації «Свобода і Демократія» (Республіка Польща).

Також у Житомирі ім'я Качинського отримала частина вулиці Черняховського.