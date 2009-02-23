Де Ющенко святкуватиме день народження

10:38, 23 лютого 2009
Політика
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Президент взяв день в рахунок відпустки

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні взяв один день в рахунок щорічної відпустки, щоб відсвяткувати день народження у родинному колі, адже сьогодні йому виповнюється 55 років.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави з посиланням на прес-секретаря Президента Ірину ВАННИКОВУ.

Зараз В.ЮЩЕНКО з родиною знаходиться у державній резиденції «Синьогора» (Івано-Франківська область).

Прес-секретар повідомила, що завтра глава держави розпочне робочий тиждень у Києві.

 

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