Янукович переміг у конкурсі "краси" найбільш корумпованих чиновників - Transparency International

Голова правління Transparency International Хосе Угас заявляє, що колишнього президента України Віктора Януковича міжнародною спільнотою було визнано найбільш корумпованим чиновником світу в результаті проведеного організацією так званого конкурсу "краси" топ-корупціонерів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Угас сказав під час дискусії "Як Україні нарешті досягти успіху у боротьбі з топ-корупцією і поверненні вкрадених активів?".

За його словами, справи, які пов'язані з корупцією топ-чиновників по усьому світу, стали пріоритетними для організації, бо більшість цих чиновників залишаються безкарними.

У цьому зв'язку, через безкарність чиновників, організація у минулому році вирішила через всесвітню мережу Інтернет провести так званий відкритий конкурс "краси" з єдиним питанням: хто, на думку громадян з усіх країн, є найбільш корумпованою особою світу.

"Впродовж трьох місяців ми отримали близько 350 кандидатів. Ми створили спеціальну технічну панель, щоб упорядкувати цей великий список, і ми отримали список з 50 імен", - сказав Угас.

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Потім Transparency International в Інтернеті розмістила історії цих людей та їхні фотографії, і усі бажаючі впродовж двох місяців могли голосувати за ту особу, яка, на їхню думку, є найбільш корумпованою.

Угас додав, що справи 50 осіб стосувалися, зокрема, корупції у Міжнародній федерації футболу (ФІФА), а також таких країн як Бразилія, Панама та інших.

"Ви знаєте хто переміг? Янукович переміг. Таким чином, люди вважають, що найбільш корумпована особа в світі походить з цієї країни, і він є колишнім президентом України", - наголосив Угас.

За його словами, для світової спільноти справа Януковича викликає велике занепокоєння.

Угас згадав, як минулого року зустрічався з українськими можновладцями, щоб отримати інформацію, як просувається розслідування справи Януковича, тому що у ній простежується безкарність причетних до корупції осіб. Як стверджує голова правління Transparency International: "Ми не чули про проведення ефективного розслідування проти Януковича. Очевидно, що він є абсолютно вільним без обмежень і перебуває в Росії під захистом Путіна, і нічого не відбувається. Саме тому міжнародна спільнота, принаймні міжнародна антикорупційна спільнота, є досить стурбованою".