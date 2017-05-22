Янукович переміг у конкурсі "краси" найбільш корумпованих чиновників - Transparency International
Для світової спільноти справа Януковича викликає велике занепокоєння.
Голова правління Transparency International Хосе Угас заявляє, що колишнього президента України Віктора Януковича міжнародною спільнотою було визнано найбільш корумпованим чиновником світу в результаті проведеного організацією так званого конкурсу "краси" топ-корупціонерів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Угас сказав під час дискусії "Як Україні нарешті досягти успіху у боротьбі з топ-корупцією і поверненні вкрадених активів?".
За його словами, справи, які пов'язані з корупцією топ-чиновників по усьому світу, стали пріоритетними для організації, бо більшість цих чиновників залишаються безкарними.
У цьому зв'язку, через безкарність чиновників, організація у минулому році вирішила через всесвітню мережу Інтернет провести так званий відкритий конкурс "краси" з єдиним питанням: хто, на думку громадян з усіх країн, є найбільш корумпованою особою світу.
"Впродовж трьох місяців ми отримали близько 350 кандидатів. Ми створили спеціальну технічну панель, щоб упорядкувати цей великий список, і ми отримали список з 50 імен", - сказав Угас.
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Потім Transparency International в Інтернеті розмістила історії цих людей та їхні фотографії, і усі бажаючі впродовж двох місяців могли голосувати за ту особу, яка, на їхню думку, є найбільш корумпованою.
Угас додав, що справи 50 осіб стосувалися, зокрема, корупції у Міжнародній федерації футболу (ФІФА), а також таких країн як Бразилія, Панама та інших.
"Ви знаєте хто переміг? Янукович переміг. Таким чином, люди вважають, що найбільш корумпована особа в світі походить з цієї країни, і він є колишнім президентом України", - наголосив Угас.
За його словами, для світової спільноти справа Януковича викликає велике занепокоєння.
Угас згадав, як минулого року зустрічався з українськими можновладцями, щоб отримати інформацію, як просувається розслідування справи Януковича, тому що у ній простежується безкарність причетних до корупції осіб. Як стверджує голова правління Transparency International: "Ми не чули про проведення ефективного розслідування проти Януковича. Очевидно, що він є абсолютно вільним без обмежень і перебуває в Росії під захистом Путіна, і нічого не відбувається. Саме тому міжнародна спільнота, принаймні міжнародна антикорупційна спільнота, є досить стурбованою".