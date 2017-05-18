Прокурор закликає Януковича до 29 травня вирішити, чи хоче він проведення суду присяжних

Прокурор Головної військової прокуратури Генпрокуратури Руслан Кравченко закликав екс-президента Віктора Януковича до 29 травня повідомити своє рішення щодо можливості проведення суду присяжних у справі про вчинення ним державної зради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у коментарі журналістам заявив прокурор Головної військової прокуратури Генпрокуратури Руслан Кравченко.

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“Він, якщо хоче, то до 29 травня у нього є час для прийняття такого рішення”, - сказав Кравченко.

Прокурор уточнив, що для того, аби повідомити про прийняте рішення, Януковичу достатньо передати відповідного листа через своїх адвокатів.

“Тільки він може прийняти це рішення, і ми побачимо, чи злякається Янукович суду присяжних чи ні, щоб не тільки суд, але й представники українського суспільства прийняли рішення, чи винен він, чи ні. Якщо він не скористається цим правом, я вважаю, що цей суд у цьому складі може прийняти справедливе рішення”, - зазначив Кравченко.

Також він пояснив, що, у разі прийняття Януковичем рішення про суд присяжних, його справу розглядатиме двоє професійних суддів і троє визначених присяжних.

Як повідомляв УНІАН, Янукович обвинувачується у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

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Сьогодні в Оболонському райсуді Києва під час підготовчого засідання прокурор Руслан Кравченко заявив, що прокуратура просить суд призначити розгляд по суті справи проти екс-президента у формі спеціального судового провадження, тобто судового розгляду кримінального провадження за відсутності обвинуваченого.

Суд зобов’язав захисників Януковича до наступного засідання підготуватися та визначити свою думку щодо можливості чи неможливості призначення спеціального судового засідання, а також щодо можливості чи неможливості проведення судових засідань або за участю суду присяжних, або за участю трьох професійних суддів.

Також сьогодні суд на 29 травня переніс підготовче засідання у кримінальному провадженні про вчинення Януковичем держзради.