Нардеп: У США вийшов репортаж про Медведчука як друга Путіна

Голова Комітету Верховної Ради із закордонних справ Ганна Гопко закликає владу і правоохоронців дати оцінку діяльності лідера «Українського вибору» Віктора Медведчука і, зокрема, доцільності залучення його до звільнення полонених.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

“Сьогодні на одному з найпровідніших американських телеканалів вийшов 15-хвилинний репортаж про Медведчука як друга Путіна, про його негативну роль в ув’язненні Стуса, який там загинув, і також про те, як Медведчук впливає на переговори зараз (вірогідно, що йдеться про Мінські переговори — УНІАН)”, - повідомила вона.

Гопко додала, що в неї є питання до правоохоронних органів з приводу того, “невже немає подвійного паспорта (йдеться про Медведчука — УНІАН), і чи дійсно ця людина, яка причетна до багатьох антиукраїнських дій і пропагує «руський мир», є достойним представником у звільненні наших полонених”.