Сьогодні в Мінську обговорять звільнення заручників

У понеділок в Мінську відбудеться зустріч представників Тристоронньої контактної групи, де мають обговорити подальші кроки щодо звільнення заручників.

Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко в Facebook.

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«15 травня важлива зустріч у Мінську, де маємо підбити підсумки верифікації й рухатися далі в питанні звільнення заручників», - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня Геращенко заявила про завершення процесу верифікації осіб, які здійснили злочини проти України, але яких можна помилувати, заради звільнення полонених українців, яких незаконно утримують на окупованих територіях.

За її словами, в списку тих, кого вимагають звільнити представники ОРДЛО , є кількасот осіб, які не категорично відмовляються їхати на окуповані території.

Геращенко запевнила, що «ми робимо все, щоб розблокувати процес звільнення заручників».

«Українська сторона ставитиме питання звільнення, і в цьому контексті звіт про верифікацію як пріоритетне на гуманітарній підгрупі і на ТКН 15 травня, і сподіваємося, це сприятиме узгодженню остаточних списків і дати звільнення заручників», - наголосила вона.