МЗС відреагувало на чергову заяву Черномирдіна

Україна готова до продовження діалогу з Російською Федерацією на найвищому рівні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник МЗС Василь КИРИЛИЧ на брифінгу, коментуючи заяву посла Росії в Україні Віктора ЧЕРНОМИРДІНА щодо відсутності підстав для зустрічей між Україною та Росією на найвищому рівні найближчим часом.

В.КИРИЛИЧ підкреслив, що Україна послідовно виступала і виступає за динамічний конструктивний діалог, конструктивну співпрацю між Україною та Росією на принципах взаємовигідності та рівноправності.

Він повідомив, що Міністерство закордонних справ України звернулося до своїх російських колег з пропозицією провести робочі зустрічі на найвищому та високому рівні. «МЗС України заявляє про свою готовність до підготовки та проведення чергового засідання міждержавної українсько-російської комісії, яка очолюється Президентами», - сказав В.КИРИЛИЧ, зауваживши, що цьому має передувати зустріч міністрів закордонних справ двох країн, а також відповідальних секретарів комісії України та Росії.

В.КИРИЛИЧ підкреслив, що політичний діалог, не дивлячись ні на що, послідовно й динамічно розвивається. Він проанонсував заплановані на початок березня політичні консультації між першим заступником міністра закордонних справ Володимиром ХАНДОГІЄМ та заступником міністра закордонних справ Росії Олександром ГРУШКОМ. Предметом зустрічі стануть питання співпраці в різних спектрах. Також на початку квітня заплановані консультації заступника міністра закордонних справ України Юрія КОСТЕНКА зі статс-секретарем Міністерства закордонних справ РФ Григорієм КАРАСІНИМ.

«Таким чином, політичний діалог розвивається, питання, що складають порядок денний, обговорюються. Але я ще раз хотів би наголосити, що ми очікуємо від російської сторони пропозицій щодо можливого проведення в найближчий час або в час, який буде взаємопогодженим, проведення засідання українсько-російської міждержавної комісії», - сказав В.КИРИЛИЧ.