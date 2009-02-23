Медведєв привітав Ющенка з днем народження
15:05, 23 лютого 2009Політика
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Колезі - здоров`я, Україні – миру та успіхів...
Президент Російської Федерації Дмитро МЕДВЕДЄВ привітав главу Української держави Віктора ЮЩЕНКА з днем народження.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.
«В Росії зацікавлені у стабільній, демократичній і процвітаючій Україні, з якою ми готові будувати співпрацю на взаємовигідній і прагматичній основі. Переконаний, такий підхід відповідає корінним інтересам народів наших країн», – йдеться у вітальній телеграмі Д.МЕДВЕДЄВА.
Президент Росії побажав своєму українському колезі доброго здоров`я, а усім громадянам України – миру, благополуччя та успіхів.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України В.ЮЩЕНКО відзначає 55-річчя.
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