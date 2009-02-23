Медведєв привітав Ющенка з днем народження

Президент Російської Федерації Дмитро МЕДВЕДЄВ привітав главу Української держави Віктора ЮЩЕНКА з днем народження.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

«В Росії зацікавлені у стабільній, демократичній і процвітаючій Україні, з якою ми готові будувати співпрацю на взаємовигідній і прагматичній основі. Переконаний, такий підхід відповідає корінним інтересам народів наших країн», – йдеться у вітальній телеграмі Д.МЕДВЕДЄВА.

Президент Росії побажав своєму українському колезі доброго здоров`я, а усім громадянам України – миру, благополуччя та успіхів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України В.ЮЩЕНКО відзначає 55-річчя.