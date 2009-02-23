У Ющенка придумали, на чому зекономити більше 400 мільйонів

Скоротити дефіцит бюджету можна, змінивши пенсійне законодавство. Таку думку висловив перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК сьогодні на брифінгу в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами О.ШЛАПАКА, необхідно, зокрема, обмежити пенсії деяким категоріям громадян, а також скоротити деякі пільги. Він зазначив, що попередні вибори народних депутатів відбувалися під гаслом - скасувати пільги, проте це досі не зроблено. О.ШЛАПАК зазначив, що скасування пільг народним депутатам дозволило б заощадити близько 400 млн. грн.

Щодо розміру пенсій для деяких категорій громадян перший заступник глави СП зазначив, що законодавством передбачено, що пенсія не може перевищувати 12 неоподатковуваних мінімумів. Це стосується, зокрема Президента України, проте винятком є народні депутати України, судді і деякі інші категорії громадян. За словами О.ШЛАПАКА, сьогодні деякі категорії громадян одержують пенсію в розмірі більш як 20-30 тис. грн.

На його думку, внесення змін до пенсійного законодавства дозволить заощадити ще близько 20 млн. грн.