В конкурсі з обрання нового складу Ради громадського контролю при НАБУ візьмуть участь 49 осіб

В конкурсі з обрання нового складу Ради громадського контролю (РГК) при Національному антикорупційному бюро візьмуть участь 49 осіб, які представляють 31 громадську організацію. Про це УНІАН повідомили в прес-службі НАБУ.

Зазначається, що список кандидатів до РГК, а також докладна інформація про них розміщені на офіційному сайті НАБУ.

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У відомстві нагадали, що цей перелік визначено після перевірки документів, поданих кандидатами від громадських організацій. Прийом документів здійснювався в продовж 10-19 травня.

«Новий склад Ради громадського контролю у складі 15 осіб буде обрано 31 травня шляхом відкритого Інтернет-голосування на сайті Бюро. Захист процесу голосування від зовнішнього втручання забезпечуватиме Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України. Моніторинг процесу голосування забезпечуватиме ГО «Електронна демократія»», - йдеться у повідомленні.

Деталі організації та проведення голосування визначені указом президента України №272/2015 «Питання Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України», ознайомитися з яким можна на сайті Бюро.

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Довідка. Відповідно до Положення про Раду громадського контролю при НАБУ, вона здійснює свою діяльність на засадах верховенства права, законності і гласності, позапартійності, неупередженості, вільного волевиявлення та рівноправності членів, відкритості для суспільства, а також невтручання в діяльність НАБУ та його працівників.

Основними завданнями РГК є: здійснення цивільного контролю за діяльністю Національного антикорупційного бюро України та сприяння взаємодії НАБУ з громадськими об'єднаннями, іншими інститутами громадянського суспільства у сфері протидії корупції.