НАБУ спростовує інформацію ГПУ про затримання свого співробітника

Національне антикорупційне бюро України спростовує інформацію прес-секретаря генерального прокурора Юрія Луценка про затримання свого співробітника. Про це йдеться у повідомленні антикорупційного відомства у Twitter.

"Національне антикорупційне бюро спростовує інформацію, розповсюджену прес-секретарем Генерального прокурора Ларисою Сарган про нібито затримання співробітника НАБУ на Сумщині за фактом вимагання неправомірної вигоди", - наголошують у Бюро.

"Жодного із чинних співробітників Національного антикорупційного бюро наразі не затримано. Інформація, поширена прес-секретарем пана Луценка, є хибною. НАБУ звертається до колег з Генеральної прокуратури з проханням ретельно перевіряти матеріали кримінальних проваджень перед тим, як робити публічні заяви", - заявили в НАБУ.

Раніше прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган заявила, що "на Сумщині співробітник НАБУ разом зі своїм спільником вимагали від власниці торговельної марки та мережі магазинів 300 тисяч доларів США за припинення стосовно неї кримінального переслідування та закриття кримінального провадження".

За її словами, "у подальшому на прохання підприємниці в одному з київських ресторанів правоохоронець погодився зменшити вдвічі суму неправомірної вигоди".

"На отриманні цієї суми – 150 тисяч доларів – співробітник НАБУ та його спільник і були сьогодні затримані працівниками прокуратури Сумщини та СБУ", - відзначила Сарган.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2016 року директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник допускав виникнення "непорозумінь" з Генеральною прокуратурою, але, за його словами, Бюро не зупинятиметься у виявленні корупціонерів в рядах прокуратури.

12 серпня у Києві стався конфлікт між співробітниками Генпрокуратури і НАБУ.

Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган заявила, що слідчі Генпрокуратури виявили стаціонарний пост спостереження за адресою вул. Симона Петлюри, 7/9, який здійснював знімання інформації про дії працівників прокуратури.

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Співробітники ГПУ намагалися проникнути в цю конспіративну квартиру, після чого прибув спецназ НАБУ. Співробітники Генпрокуратури затримали двох технічних працівників НАБУ, які здійснювали негласні слідчі дії, і доправили до приміщення ГПУ, де протримали 11 годин.

15 серпня директор НАБУ наголосив, що працівники Генпрокуратури незаконно утримували співробітників Бюро й застосовували проти них силу.

18 серпня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що за пропозицією директора НАБУ Артема Ситника передає розслідування усіх проваджень, порушених Бюро і ГПУ в результаті конфлікту, до Служби безпеки України. Ситник заявляв, що сподівається на швидке та прозоре розслідування конфлікту між працівниками НАБУ та Генпрокуратури.