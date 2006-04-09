Міліція висуває дві версії щодо побиття Кацмана

Вчора увечері у Києві двома невідомими в під’їзді будинку за місцем проживання було побито головного редактора газети «Столичные Новости» Володимира КАЦМАНА.

Як повідомили УНІАН в Центрі громадських зв`язку УМВС України в місті Києві, інформація про це надійшла до чергової частини о 19.55 про те, що на вул. Мечнікова у будинку, де мешкає В.КАЦМАН між першим та другим поверхами у під`їзді двоє невідомих з дерев`яними палками напали на журналіста. При цьому, як було встановлено пізніше лікарями швидкої допомоги, потерпілий отримав закриту черепно-мозкову травму, забій верхніх кінцівок. Особисті речі невідомі залишили при ньому. В.КАЦМАНА госпіталізовано до нейрохірургічного відділення міської лікарні швидкої медичної допомоги.

У зв`язку з цією подією Печерським райвідділом міліції порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 296 «хуліганство». Сам потерпілий на питання співробітників міліції відповів, що йому важко сказати, з чим пов`язаний цей інцидент, облич нападників він не запам`ятав. Втім міліція висуває дві версії: помста пов`язана з професійною діяльністю В.КАЦМАНА та хуліганство на грунті неприязних стосунків з певними особами.