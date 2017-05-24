Україна подала до ЄСПЛ нові пояснення у справі щодо анексії Криму (відео)

Докази української сторони спростовують позицію РФ в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) у справі щодо анексії Криму. Про це в ефірі "5 каналу" заявив міністр юстиції України Павло Петренко.

"Можу сказати однозначно, що з тими доказами, які ми подали по Криму, всі ті розповіді тої сторони (Росії – УНІАН), що у них це була підтримка кримського народу і що нічого не готувалося і що "зелені чоловічки" це були ополченці тощо, – це повна брехня, яка спростовується нашою позицією. Тому іде дуже інтенсивна робота на "юридичній війні". І я переконаний, що за нами успіх", – сказав Петренко.

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Він також додав: "Ми маємо хороші новини Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Туди Україна подала вже додаткові пояснення по суті у справі про Крим. Дуже багато доказів було подано, і я можу анонсувати, що на наступному тижні буде презентація низки доказів, які ми встановили спільно з колегами із різних правоохоронних органів, і будуть свідки, які зголосилися вийти в публічну площину і дати інформацію для українських громадян по тих фактах, які ми зараз відправили до ЄСПЛ".

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.