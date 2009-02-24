Литвин бачить, що ситуація може стати некерованою

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає, що взаємні звинувачення на рівні представників різних гілок влади можуть призвести до виникнення в Україні політичної війни, внаслідок чого ситуація може стати некерованою.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.ЛИТВИН висловив сьогодні в Кабінеті Міністрів під час наради прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з керівниками обласних рад.

«З фази взаємних звинувачень Україну втягують в активну політичну війну зі спробою використовувати вулицю. Те, що відбувається зараз у Києві, – це прелюдія, і якщо за цим спокійно спостерігати і не застосовувати адекватних заходів, я маю на увазі, перш за все, в економічній і соціальній площині, це може перейти в абсолютно некеровану стадію», - сказав В.ЛИТВИН.

На його думку, зараз влада в Україні фрагментизується. «Влада поділяється на фрагменти, і у нас керованість зберігається в більшості випадків за інерцією. Очевидно, потрібно зробити належні висновки і забезпечити тісний взаємозв`язок у роботі Кабінету Міністрів, Верховної Ради і місцевих органів влади», - пояснив він.

В.ЛИТВИН також не виключає, що громадськість вже готова підтримати ініціативу про проведення дострокових виборів. «Я повинен сказати, що настрій у людей міняється. Раніше вони були категорично проти виборів, але коли вони бачать, що влада неадекватна загалом, вони говорять, давайте всі на вибори! Тому нам потрібно показати практичними діями, що існує шанс, який ми повинні реалізувати – це шанс для країни», - додав Голова ВР.