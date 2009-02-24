Автобус врізався в МАЗ: 7 пасажирів травмовані

Вчора у Харківській області о 3-й годині ночі на автошляху Красноград - Полтава, водій автобуса "MAN-S2000" відволікся від керування та скоїв наїзд на вантажний автомобіль "МАЗ-537" з причепом, який стояв на узбіччі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, на момент аварії у салоні автобуса перебувало 24 пасажирів.

Внаслідок ДТП семеро пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження.

Серед потерпілих десятирічна дитина, а також громадянка США 1974 року народження.