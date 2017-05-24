Справу про вбивство Бузини найближчим часом скерують до суду - Луценко
14:08, 24 травня 2017Політика
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"Підозрювані після проведення біологічної експертизи переведені в розряд обвинувачених, і незабаром справа піде до суду", - сказав він.
Третього підозрюваного у вбивстві Бузини звільнили / фото УНІАН
Кримінальне провадження про вбивство в Києві публіциста Олеся Бузини найближчим часом буде скеровано до суду. Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко під час виступу у Верховній Раді.
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"Підозрювані після проведення біологічної експертизи переведені в розряд обвинувачених, і незабаром справа піде до суду", - сказав він.
Як відомо, Бузину застрелили 16 квітня на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі Києва неподалік від будинку, де він жив. За підозрою у його вбивстві було затримано двоє киян – Медведько і Денис Поліщук.
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